Liga alemã aprova medidas contra violência das torcidas Os 36 clubes que compõem a primeira e a segunda divisões do Campeonato Alemão aprovaram nesta quarta-feira, em consonância com a federação local e com os organizadores da competição, regras mais duras para controlar a ação de torcedores. A medida, duramente criticada pelas torcidas, visa barrar a crescente de violência nos estádios de lá.