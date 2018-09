Liga das Nações começa com vitória da Geórgia sobre o Casaquistão com gol contra

Criado pela Uefa para acabar com amistosos polêmicos e acusados de "caça-níqueis", a Liga das Nações deu o seu pontapé inicial nesta quinta-feira com a vitória da Geórgia sobre o Casaquistão por 2 a 0, mesmo jogando fora de casa, em Astana, pela primeira rodada do Grupo 1 da Liga D, considerada a quarta divisão entre as seleções do continente.

O gol inaugural da Liga das Nações foi marcado pelo atacante georgiano Giorgi Chakvetadze, aos 24 minutos do segundo tempo. E já teve até gol contra, marcado pelo zagueiro casaque Sergiy Malyi aos 29, selando a vitória da Geórgia.

Nesta chave, em busca do acesso à Liga C (terceira divisão), a Geórgia será mandante na busca pela segunda vitória - neste domingo enfrentará a Letônia, em Tbilisi. No dia seguinte, o Casaquistão viajará para jogar contra Andorra, em Andorra.

Ainda nesta quinta-feira, a rodada inaugural da Liga das Nações terá a realização de mais oito partidas. O grande destaque fica para o clássico entre Alemanha e França, no Allianz Stadium, em Munique. Outros duelos importantes são República Checa x Ucrânia e País de Gales x Irlanda.