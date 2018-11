Liga das Nações: veja a rodada completa do torneio de seleções da Europa

As duas últimas rodadas da fase de grupos da Liga das Nações acontecem a partir desta quinta-feira e vai até terça-feira envolvendo as principais seleções da Europa. O torneio entra em sua reta final com grandes equipes correndo o risco de serem eliminadas ou até rebaixadas de liga. A competição é disputada em quatro divisões e contendo 55 equipes no total.

Na Liga A e B (equivalente a primeira e segunda divisão) são 12 seleções divididas em quatro grupos com três times cada. Avançam para a semifinal a primeira colocada de cada grupo. A segunda está eliminada e a terceira é rebaixada para a divisão inferior. Na Liga C (terceira divisão) são 13 seleções, sendo um grupo com três times e outros três com quatro equipes. Os primeiros de cada chave avançam para a fase seguinte e sobem de divisão. Os últimos colocados são rebaixados. E a Liga D (quarta divisão) é formada por quatro grupos com quatro seleções e os primeiros colocados de cada chave sobem para a Liga C. Vale destacar que os primeiros colocados, além de subirem de divisão, ainda farão a semifinal e disputarão o título do torneio. A definição da divisão que cada seleção iria entrar no torneio teve como base o ranking da UEFA.

Fazem parte da Liga A: Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Islândia, Itália, Polônia, Portugal e Suíça. Na Liga B estão: Áustria, Bósnia Herzegovina, Dinamarca, Eslováquia, Irlanda, Irlanda do Norte, País de Gales, República Checa, Rússia, Suécia, Turquia e Ucrânia. Liga C é formada por: Albânia, Bulgária, Chipre, Escócia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Grécia, Hungria, Israel, Lituânia, Montenegro, Noruega, Romênia e Sérvia. E a Liga D contém: Andorra, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Geórgia, Gibraltar, Ilhas Faroe, Kosovo, Letônia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedônia, Malta, Moldávia e San Marino.

Próximos jogos da Liga das Nações (horários de Brasília)

Quinta-feira (15/11)

13h: Cazaquistão x Letônia

17h45: Bélgica x Islândia

17h45: Croácia x Espanha

17h45: Áustria x Bósnia Herzegovina

17h45: Grécia x Finlândia

17h45: Hungria x Estônia

17h45: Luxemburgo x Bielorrússia

17h45: San Marino x Moldávia

17h45: Andorra x Geórgia

Sexta-feira (16/11)

17h45: Holanda x França

17h45: Eslováquia x Ucrânia

17h45: País de Gales x Dinamarca

17h45: Chipre x Bulgária

17h45: Eslovênia x Noruega

17h45: Gibraltar x Armênia

17h45: Liechtenstein x Macedônia

Sábado (17/11)

12h: Sérvia x Montenegro

15h: Turquia x Suécia

15h: Malta x Kosovo

15h: Azerbaijão x Ilhas Faroé

17h45: Itália x Portugal

17h45: Albânia x Escócia

17h45: Romênia x Lituânia

Domingo (18/11)

12h: Inglaterra x Croácia

15h: Irlanda do Norte x Áustria

15h: Moldávia x Luxemburgo

15h: San Marino x Bielorrússia

17h45: Suíça x Bélgica

17h45: Grécia x Estônia

17h45: Hungria x Finlândia

Segunda-feira (19/11)

15h: Andorra x Letônia

15h: Geórgia x Cazaquistão

17h45: Alemanha x Holanda

17h45: República Checa x Eslováquia

17h45: Dinamarca x Irlanda

17h45: Bulgária x Eslovênia

17h45: Chipre x Noruega

17h45: Macedônia x Gibraltar

17h45: Liechtenstein x Armênia

Terça-feira (20/11)

17h45: Portugal x Polônia

17h45: Suécia x Rússia

17h45:Montenegro x Romênia

17h45: Escócia x Israel

17h45: Sérvia x Lituânia

17h45: Kosovo x Azerbaijão

17h45: Malta x Ilhas Faroé