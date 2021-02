Liga de Basquete Feminino terá oito equipes na edição de 2021

A Liga de Basquete Feminino anunciou nesta terça-feira os participantes da edição de 2021. Serão oito clubes de quatro Estados do Brasil na disputa pelo título da competição que começa no dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher.

Bax Catanduva, Ituano Basquete, Santo André/Apaba, Sesi Araraquara e Vera Cruz Campinas são os representantes de São Paulo. A lista de equipe tem ainda Blumenau (Santa Catarina), Sampaio Basquete (Maranhão) e Sodiê Doces/Mesquita/LSB (Rio de Janeiro).

"As movimentações no mercado demonstram um campeonato que deverá ser bastante disputado. Ainda que sem um patrocinador master, estamos oferecendo praticamente a totalidade das passagens aéreas na fase de classificação, um custo pesado para as equipes. Além disso, mantemos nosso campeonato transmitido 100% ao vivo, sendo nos domingos a grade fixa na TV Cultura, às 14h", afirmou Ricardo Molina, presidente da LBF.

O confronto inicial e o calendário da primeira fase serão divulgados nas próximas semanas. O torneio irá até 29 de agosto, data do eventual jogo 5 das finais. "Em conjunto com as equipes participantes, definiremos o regulamento do campeonato e principalmente os protocolos em relação à covid-19. Queremos uma edição organizada e com muita segurança", completou Molina.

O número de participantes ficou distante da previsão inicial após uma reunião realizada no final do ano passado. Ao todo, 19 equipes haviam demonstrado interesse em participar da edição de 2021 da LBF.

Em 2019, ano da última edição, a competição contou com dez equipes de cinco Estados do Brasil e terminou com o título do Sampaio Basquete (MA), o segundo da equipe na história da Liga. No ano passado, por causa da pandemia do novo coronavírus, o torneio foi cancelado logo no início.