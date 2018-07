Liga dos Campeões 'atrapalha' Málaga, diz Santa Cruz Uma das surpresas da Liga das Campeões da Europa, o Málaga está classificado para as quartas de final, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. A equipe está sem vencer há quatro rodadas no torneio nacional e caiu para a sexta colocação. E para o atacante Roque Santa Cruz, a participação na competição continental pode ser um dos motivos para a queda de rendimento no Campeonato Espanhol.