Liga dos Campeões da UEFA: horário, jogos e onde assistir

A segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA começa nesta terça-feira, com quatro jogos. Cristiano Ronaldo, Gabriel Jesus e Modric são alguns dos astros que devem estar em campo em um dos principais torneios de clubes do mundo. O Estado fará tempo real de dois jogos.

À partir das 13h55, o Juventus, de Cristiano Ronaldo, recebe o Young Boys, pelo grupo H, com transmissão do canal TNT. Na mesma hora, o Manchester City visita o Hoffenheim, pelo grupo F, com exibição do canal Space.

Um pouco mais tarde, às 16h, o CSKA Moscou recebe o poderoso Real Madrid, pelo grupo G, com transmissão da TNT. Já no Space, a transmissão será de Manchester United e Valencia, que duelam na Inglaterra. O Estado fará tempo real de dois jogos: Juventus x Young Boys e CSKA Moscou x Real Madrid.

Veja os jogos que serão transmitidos nesta terça-feira

13h55 - Liga dos Campeões: Juventus x Young Boys - TNT

13h55 - Liga dos Campeões: Hoffenheim x Manchester City - Space

16 horas - Liga dos Campeões: CSKA Moscou x Real Madrid - TNT

16 horas - Liga dos Campeões: Manchester United x Valencia - Space