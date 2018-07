Liga dos Campeões distribuiu R$ 2,7 bilhões para clubes

Cada clube recebeu um pagamento mínimo por ter participado da competição. Além disso, foram pagos bônus por performance a cada vitória ou empate durante a fase de grupos, enquanto as receitas de marketing foram divididas de acordo com o valor proporcional de mídia do país de cada equipe. O campeão Real Madrid recebeu a maior parte da verba, com 57,4 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões), enquanto o belga Anderlecht, que ganhou a menor quantia, embolsou cerca de 12,2 milhões de euros (R$ 37 milhões).

Na Liga Europa, segunda competição internacional mais importante do continente, os 56 participantes dividiram um total de 200 milhões de euros, cerca de R$ 600 milhões. O campeão Sevilla ficou com 14,6 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões), 3,5 milhões de euros a mais que o maior prêmio já distribuído pela organização do torneio. O menor prêmio foi para o Dínamo de Zagreb, clube croata que embolsou 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 4,5 milhões).