Liga dos Campeões feminina terá transmissão pela DAZN e Youtube

A Liga dos Campeões feminina será transmitida a partir da temporada 2021-2022 na plataforma de streaming DAZN e gratuitamente no YouTube, conforme acordo firmado com a Uefa, anunciaram as empresas.

"A Uefa escolheu a plataforma de streaming esportivo DAZN como emissora global para as próximas quatro temporadas. Um acordo histórico com o YouTube vai permitir a promoção do esporte propondo a transmissão gratuita" desta competição, informaram as plataformas digitais.

Leia Também Borussia Dortmund anuncia acordo para vender Sancho ao Manchester United por R$ 501 milhões

Dona dos direitos de transmissão dos campeonatos Italiano e Alemão, bem como da Liga dos Campeões masculina em alguns países, a DAZN continua sua incursão nos direitos audiovisuais esportivos europeus com este acordo.

A plataforma torna-se a emissora pay-per-view exclusiva da Uefa para a Liga dos Campeões feminina para quase todas as pessoas.

O acordo prevê que todas as 61 partidas da competição serão transmitidas no YouTube durante as próximas duas temporadas. Para os anos 2023-24 e 2024-25, o serviço de vídeo do Google transmitirá apenas 19 jogos, incluindo a final, divulgou a empresa, sem revelar os valores envolvidos na negociação.

Pela primeira vez, a Uefa, organizadora da competição de clubes europeus, decidiu centralizar a exploração dos direitos televisivos da sua competição. Antes, os clubes comercializavam os próprios direitos de jogo.

A Liga dos Campeões feminina, vencida em 2021 pelo Barcelona, após cinco vitórias consecutivas do Lyon, muda seu formato a partir da próxima temporada, com uma primeira fase (4 grupos de 4 equipes) e uma fase de mata-mata a partir das quartas de final.