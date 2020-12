Liga dos Campeões: sorteio das oitavas de final está marcado para esta segunda-feira; veja os potes

O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões será realizado nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, sede da Uefa, por tele conferência. O evento terá início às 8h (horário de Brasília). O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus.

Os jogos serão realizados nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro (partidas de ida) e 9, 10, 16 e 17 de março (jogos de volta). No dia 19 de março será feito um novo sorteio para definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento das fases seguintes.

O sorteio desta segunda-feira tem três regras. Times que vieram do mesmo grupo da fase de classificação não poderão se enfrentar, equipes do mesmo país também não e times do primeiro pote (líderes dos grupos) vão encarar rivais do pote 2 (segundos colocados) e ainda farão o segundo jogo em casa.

Barcelona e Atlético de Madrid, duas equipes de destaque no futebol europeu e sa Espanha, ficaram no pote 2, então deverão ter um adversário mais complicado nas oitavas. É possível, por exemplo, ter um Paris Saint-Germain x Barcelona ou Bayern de Munique x Atlético de Madrid.

POTE 1

Bayern de Munique (Alemanha, Grupo A)

Real Madrid (Espanha, Grupo B)

Manchester City (Inglaterra, Grupo C)

Liverpool (Inglaterra, Grupo D)

Chelsea (Inglaterra, Grupo E)

Borussia Dortmund (Alemanha, Grupo F)

Juventus (Itália, Grupo G)

Paris Saint-Germain (França, Grupo H)

POTE 2