Liga dos Campeões tem 36º encontro de Messi e CR7 e decisão de grupo da morte

Não faltam atrativos para a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Após 31 meses, os astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vão se reencontrar em campo, em disputa direta por liderança da chave entre Barcelona e Juventus, nesta terça-feira, na Espanha. No mesmo dia, Paris Saint-Germain, Manchester United e RB Leipzig, todos com nove pontos, brigam por duas vagas no grupo da morte.

O Barcelona dificilmente perderá a primeira posição do Grupo G, pois pode até perder por três gols de diferença diante da Juventus. Mas é questão de honra se reabilitar após o tropeço inesperado diante do Cádiz, no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol.

Ciente da boa vantagem, o técnico holandês Ronald Koeman adiantou que usará o jogo para apreciar e desfrutar o 36º confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. "Fantástico que eles tenham mantido o nível por 15 anos. Foram os dois melhores do mundo nos últimos anos", enfatizou o holandês. "Suas características são muito diferentes, mas ambos têm capacidade de fazer gols, hat tricks, ganhar títulos... Não se trata de dizer qual é o melhor, porque ambos ganharam muitas coisas. Trata-se de desfrutar com eles."

A batalha entre Messi e CR7 começou em abril de 2008. Contudo, não ocorre desde maio de 2018. Será a primeira com o português defendendo os italianos, pois no primeiro jogo entre as duas equipes neste grupo, pela Liga dos Campeões, o português estava afastado, recuperando-se da covid-19.

Em 35 encontros até então, o argentino leva vantagem. O camisa 10 tem 16 vitórias e nove derrotas. São outros 10 empates. Entre os gols marcados, também leva a melhor, ao anotar 22 diante de 19 do português. Os números sugerem um grande duelo no Camp Nou, às 17 horas (de Brasília).

No mesmo horário acontece a decisão do Grupo H, o mais equilibrado da Liga dos Campeões. Manchester United, PSG e RB Leipzig chegam em igualdades de pontos, todos com nove, e dependendo das próprias forças.

Mesmo na segunda colocação, o PSG de Neymar e Mbappé é quem tem melhores chances de vaga. Basta um empate no Parque dos Príncipes, em Paris, diante do eliminado Istambul Basaksehir. O técnico Thomas Tuchel, porém, quer uma boa vantagem no placar por busca ao topo da chave.

Apesar de liderar o grupo, graças aos cinco gols de saldo diante de três dos franceses, o United é quem chega mais ameaçado. Podia se classificar antecipadamente na rodada passada, contudo perdeu em Old Trafford do PSG. Sem Martial e Cavani, agora terá de segurar o Leipzig, fora de casa. Nova derrota pode custar a classificação. Os alemães necessitam ganhar para não dependerem do outro jogo da chave.

A rodada desta terça-feira contará com oito jogos e será aberta às 14h55, com os confrontos do Grupo F. Garantido com uma rodada de antecedência, o Borussia Dortmund visita o eliminado Zenit necessitando de uma vitória para a manutenção da primeira posição. Está com 10 pontos e se garante no topo caso Lazio e Club Brugge empatem no confronto direto pela segunda vaga às oitavas de final.

Atuando em casa, um empate basta aos italianos na disputa com os belgas. Com 7 pontos, diante de 9 dos rivais, o Brugge promete atacar para buscar a vitória necessária pela vaga.

Por fim, acontece a decisão do Grupo E. Líder, com 13 pontos, basta uma igualdade ao Chelsea diante do Krasnodar para a confirmação da liderança. Os ingleses dificilmente perdem o primeiro lugar, pois têm 13 gols de diferença no saldo sobre o Sevilla e três pontos a mais. Os espanhóis, conformados com a segunda colocação, visitam o Rennes, na França.