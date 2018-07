Liga dos Campeões terá 90 brasileiros em 26 times da competição

A Liga dos Campeões, cujo sorteio dos grupos ocorreu nesta quinta-feira, em Mônaco, terá início no próximo dia 16, com oito partidas. No total, 90 brasileiros terão a chance de disputar o torneio de clubes mais importante do futebol europeu. Apenas seis times não contam com jogadores do País em seus elencos: Ajax, Arsenal, Athletic Bilbao, Basel, BATE Borisov e Borussia Dortmund.

Em contrapartida, Benfica, Porto e Shakhtar Donetsk têm mais de oito atletas brasileiros em seus respectivos elencos. A equipe ucraniana é a recordista, com 13, entre eles o atacante Bernard, da seleção. Os times portugueses vêm em seguida, com nove jogadores cada.

O Paris Saint-Germain, por sua vez, têm seis atletas à disposição do técnico Laurent Blanc: Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Thiago Motta, Maxwell e Lucas. Chelsea e Barcelona trabalham com cinco brasileiros cada. No time inglês, eles são Filipe Luís, Ramires, Oscar, Willian e Diego Costa. Luis Enrique, no Barcelona, pode utilizar os laterais Daniel Alves e Adriano, além do meia Rafinha, do craque Neymar e do recém-contratado Douglas, ex-São Paulo.

Times de menor expressão, como o búlgaro Ludogorets e o APOEL, do Chipre, também se destacam pelo grande número de atletas do Brasil em seus elencos - cada um deles têm cinco. Foi de Wanderson, por exemplo, o gol que levou a partida para a prorrogação contra o Steaua Bucareste, e depois à vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o Sporting conta com quatro brasileiros.

A partida entre Porto e Shakhtar Donetsk, válida pelo Grupo H, será disputada dia 30 de setembro, na Ucrânia porque o país sofre com o conflito entre o exército ucraniano e separatistas pró-russos - o estádio do Shakhtar chegou a ser bombardeado no último domingo, assim como seu centro de treinamento. No total, 21 brasileiros têm a chance de entrar em campo na rodada.

CONFIRA OS 90 BRASILEIROS DA LIGA DOS CAMPEÕES

GRUPO A

Atlético de Madrid (2)

Miranda (zagueiro)

Guilherme (volante)

Juventus (2)

Rubinho (goleiro)

Rômulo (meia/lateral)

Olympiakos (1)

Leandro Salino (zagueiro)

Malmo (1)

Ricardinho (zagueiro)

GRUPO B

Real Madrid (2)

Marcelo (lateral-esquerdo)

Willian José (atacante)

Basel

Sem brasileiros

Liverpool (2)

Lucas Leiva (volante)

Philippe Coutinho (meia)

Ludogorets (5)

Guilherme Choco (zagueiro)

Júnior Caiçara (zagueiro)

Marcelo Nascimento (meia)

Wanderson (meia)

Juninho Quixadá (atacante)

GRUPO C

Benfica (9)

Artur Moraes (goleiro)

Júlio César (goleiro)

Sidnei (zagueiro)

Jardel (zagueiro)

César (zagueiro)

Anderson Talisca (meia)

Derley (atacante)

Lima (atacante)

Victor Andrade (atacante)

Zenit (1)

Hulk (atacante)

Bayer Leverkusen (1)

Wendell (zagueiro)

Monaco (2)

Fabinho (lateral-direito)

Wallace (zagueiro)

GRUPO D

Arsenal

Sem brasileiros

Borussia Dortmund

Sem brasileiros

Galatasaray (2)

Alex Telles (lateral-esquerdo)

Felipe Melo (meia)

Anderlecht (1)

Wigor (volante)

GRUPO E

Bayern de Munique (3)

Rafinha (lateral-direito)

Dante (zagueiro)

Thiago Alcântara (meia)

Manchester City (2)

Fernando (volante)

Fernandinho (volante)

CSKA Moscou (2)

Mário Fernandes (lateral-direito)

Vitinho (atacante)

Roma (2)

Maicon (lateral-direito)

Leandro Castán (zagueiro)

GRUPO F

Barcelona (5)

Douglas (lateral-direito)

Daniel Alves (lateral-direito)

Adriano (lateral-esquerdo)

Rafinha (meia)

Neymar (atacante)

Paris Saint-Germain (6)

Thiago Silva (zagueiro)

Marquinhos (zagueiro)

David Luiz (zagueiro)

Thiago Motta (volante)

Maxwell (lateral-esquerdo)

Lucas (atacante)

Ajax

Sem brasileiros

Apoel (5)

João Guilherme (zagueiro)

Carlão (zagueiro)

Kaká (zagueiro)

Vinícius (meia)

Manduca (atacante)

GRUPO G

Chelsea (5)

Filipe Luís (lateral-esquerdo)

Ramires (meia)

Oscar (meia)

Willian (meia)

Diego Costa (atacante)

Schalke 04 (1)

Felipe Santana (zagueiro)

Sporting (4)

Marcelo (goleiro)

Maurício (zagueiro)

Jefferson (lateral-esquerdo)

Wallyson Mallmann (meia)

Maribor (2)

Arghus (zagueiro)

Marcos Tavares (atacante)

GRUPO H

Porto (9)

Helton (goleiro)

Fabiano (goleiro)

Danilo (lateral-direito)

Maicon

Alex Sandro (lateral-esquerdo)

Casemiro (volante)

Carlos Eduardo (meia)

Evandro (meia)

Kelvin (atacante)

Shakhtar Donetsk (12)

Ismaily (lateral-esquerdo)

Márcio Azevedo (lateral-esquerdo)

Fernando (volante)

Ilsinho (meia)

Fred (meia)

Marlos (meia)

Douglas Costa (meia)

Alex Teixeira (meia)

Wellington Nem (meia)

Luiz Adriano (atacante)

Dentinho (atacante)

Taison (atacante)

Bernard (atacante)

Athletic Bilbao

Sem brasileiros

BATE Borisov

Sem brasileiros