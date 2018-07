Liga dos Campeões terá Barça x PSG e Bayern no 'grupo da morte'

A Uefa sorteou nesta quinta-feira, em cerimônia realizada em Mônaco, os grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. E o sorteio definiu que o Barcelona e o Paris Saint-Germain caíram no Grupo F e travarão um dos confrontos mais esperados desta fase da competição, enquanto o também poderoso Bayern de Munique acabou ficando no chamado ''grupo da morte'', desta vez o E, que também contará com Manchester City, Roma e CSKA Moscou.

A chave de Barça e PSG, por sua vez, também promete ser um pouco complicada para essas duas potências europeias, pois conta com a presença do tradicional Ajax, da Holanda, enquanto o modesto Apoel, do Chipre, é o azarão entre os quatro times que compõem este grupo.

Já o Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões, caiu no Grupo B e não pode reclamar do sorteio desta quinta, pois terá apenas o Liverpool como rival de peso neste estágio da competição. Os outros dois serão o Basel, da Suíça, e o estreante Ludogorets, da Bulgária.

Atual vice-campeão europeu e time que acaba de superar o Real na final da última Supercopa da Espanha, o Atlético de Madrid ficou no Grupo A, no qual a Juventus, da Itália, será o seu adversário de maior quilate. Olympiakos, da Grécia, e Malmo, da Suécia, correm por fora nesta chave na luta por duas vagas nas oitavas de final.

O Chelsea, campeão europeu em 2012, ficou no Grupo G e defenderá a condição de principal favorito contra Schalke 04, Sporting, de Portugal, e Maribor, da Eslovênia, que devem lutar por uma provável segundo lugar nas oitavas.

No Grupo D, Arsenal e Borussia Dortmund despontam como maiores forças e também terão como rivais o Galatasaray, da Turquia, e o Anderlecht, da Bélgica. Já o sorteio do Grupo H desenhou um cenário de equilíbrio com Porto, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Athletic Bilbao, da Espanha, e BATE Borisov, da Bielo-Rússia. O mesmo ocorre no Grupo C, que terá Benfica, Zenit, Bayer Leverkusen e Monaco.

No início da cerimônia desta quinta-feira, Casillas foi chamado ao centro do palco trazendo em suas mãos a taça da Liga dos Campeões conquistada na temporada passada, quando o Real Madrid conquistou o seu décimo título da competição. Ele foi o primeiro a pegar bolinhas nos potes entre as estrelas convidadas. Em seguida, Fernando Hierro, Manuel Sanchís e Francisco Gento, todos ex-jogadores, tiveram a mesma honraria.

A final da Liga dos Campeões está marcada para acontecer no dia 6 de junho de 2015, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, enquanto a fase de grupos será iniciada no próximo mês. As datas dos confrontos e a ordem das partidas serão divulgadas posteriormente pela Uefa.

Confira os grupos da Liga dos Campeões 2014/2015:

Grupo A

Atlético de Madrid

Juventus

Olympiakos

Malmo

Grupo B

Real Madrid

Basel

Liverpool

Ludogorets

Grupo C

Benfica

Zenit

Bayer Leverkusen

Monaco

Grupo D

Arsenal

Borussia Dortmund

Galatasaray

Anderlecht

Grupo E

Bayern de Munique

Manchester City

CSKA Moscou

Roma

Grupo F

Barcelona

Paris Saint-Germain

Ajax

Apoel

Grupo G

Chelsea

Schalke 04

Sporting

Maribor

Grupo H

Porto

Shakhtar Donetsk

Athletic Bilbao

BATE Borisov