Liga dos Campeões terá Barcelona x PSG nas quartas

Embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Milan, no duelo de volta das oitavas de final, o Barça voltará a ter vantagem de decidir a vaga nas semifinais no Camp Nou, pois o sorteio desta sexta também definiu que o PSG, de Lucas, Ibrahimovic e Beckham, abrigará o confronto de ida do mata-mata na capital francesa.

Já o Real Madrid não pode reclamar do destino que o sorteio reservou ao clube, mas a badalada equipe terá de definir, na Turquia, um lugar nas semifinais diante do Galatasaray, depois de receber o adversário no Santiago Bernabéu no jogo de ida. O mesmo ocorreu com o clube nas oitavas de final, quando disputou o jogo de ida na Espanha diante do Manchester United e depois o de volta na Inglaterra.

Outro belo confronto destas quartas de final irá envolver Bayern de Munique, atual vice-campeão europeu, e Juventus, com o time alemão sendo mandante da partida de ida e a equipe italiana abrigando a de volta.

O Borussia Dortmund, outro clube da Alemanha que disputa este estágio da competição, pegará o Málaga e fará o duelo de ida na Espanha, antes de contar com o apoio de sua fanática torcida no confronto que definirá um dos classificados às semifinais.

Os duelos de ida das quartas de final da maior competição interclubes do futebol europeu irão acontecer nos dias 2 e 3 de abril, enquanto os confrontos de volta ocorrerão uma semana depois, nos dias 9 e 10.

Diferentemente do que acontecia até na edição do ano passado do torneio continental, o sorteio desta sexta-feira não definiu os possíveis cruzamentos das semifinais. Com isso, um novo sorteio, em 12 de abril, dois dias após o término das quartas de final, irá determinar as duas partidas que valerão vagas na decisão.

Os confrontos de ida das semifinais estão marcadas para 23 e 24 de abril e a definição dos finalistas ocorrerá em 30 de abril e 1.º de maio. Já a grande decisão, que será realizada no Estádio de Wembley, em Londres, está agendada para 25 de maio.

Confira os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões:

Jogos de ida (2 e 3 de abril)

Málaga x Borussia Dortmund

Real Madrid x Galatasaray

Paris Saint-Germain x Barcelona

Bayern de Munique x Juventus

Jogos de volta (9 e 10 de abril)

Borussia Dortmund x Málaga

Galatasaray x Real Madrid

Barcelona x Paris Saint-Germain

Juventus x Bayern de Munique