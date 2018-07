Liga dos Campeões terá confronto entre Arsenal e Besiktas nos playoffs

A Uefa definiu nesta sexta-feira, através de sorteio realizado na sua sede em Nyon, na Suíça, os confrontos que vão definir os últimos dez times classificados para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E o Arsenal vai buscar uma vaga diante do Besiktas, da Turquia.

De acordo com os critérios adotados, a Uefa dividiu os 20 clubes em dois grupos para o sorteio. Na primeira, chamada rota dos campeões, ficaram os times de ligas menos tradicionais que conquistaram títulos nacionais na temporada passada e que não possuem vaga direto na fase de grupos. Enquanto isso, na outra relação, estavam as equipes dos campeonatos mas tradicionais da Europa.

Porém, não havia a possibilidade de um confronto entre Arsenal e Napoli, por exemplo, pois ambos foram apontados como cabeças de chave. A partir disso, foi realizado o sorteio, que determinou o duelo entre o time inglês e o Besiktas. Assim, pela segunda temporada consecutiva o Arsenal encara uma equipe turca nessa etapa - na última, eliminou o Fenerbahçe.

Já o Napoli terá pela frente o Athletic Bilbao. O Porto vai encarar o francês Lille, enquanto o alemão Bayer Leverkusen medirá forças com o dinamarquês Kobenhavn. Já o russo Zenit, do brasileiro Hulk, disputará uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões com o belga Standard Liège.

Na rota dos campeões, a grande novidade foi a presença do Celtic. O time escocês herdou a vaga do Légia Varsóvia, que o havia eliminado na fase preliminar anterior, mas acabou sendo eliminado momentos antes do sorteio pela Uefa em razão da escalação de um jogador irregular. Incluído na disputa, o Celtic enfrentará o esloveno Maribor.

Os jogos de ida dos playoffs da Liga dos Campeões serão disputados nos dias 19 e 20 de agosto. Uma semana depois, as partidas de volta determinarão os últimos classificados para a fase de grupos do torneio continental.

Confira a lista completa de confrontos:

Besiktas (Turquia) x Arsenal FC (Inglaterra) - 19 e 27 de agosto

Standard Liège (Bélgica) x Zenit (Rússia) - 20 e 26 de agosto

Kobenhavn (Dinamarca) x Bayer Leverkusen (Alemanha) - 19 e 27 de agosto

Lille (França) x Porto (Portugal) - 20 e 26 de agosto

SSC Napoli (Itália) x Athletic Bilbao (Espanha) - 19 e 27 de agosto

Maribor (Eslovênia) x Celtic (Escócia) - 20 e 26 de agosto

Salzburg (Áustria) x Malmö (Suécia) - 19 e 27 de agosto

Aalborg (Dinamarca) x APOEL (Chipre) - 20 e 26 de agosto

Steaua Bucareste (Romênia) x Ludogorets Razgrad (Bulgária) - 19 e 27 de agosto

Slovan Bratislava (Eslováquia) x BATE Borisov (Bielo-Rússia) - 20 e 26 de Agosto