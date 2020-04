Liga encerra Campeonato Francês e declara Paris Saint-Germain campeão

O Paris Saint-Germain foi declarado campeão francês nesta quinta-feira após o torneio terminar antecipadamente por causa da pandemia do coronavírus. O anúncio do término da liga se deu após o governo nacional decidir cancelar o restante das temporadas de futebol e do rúgbi no país, encerrando qualquer plano para retomada. "Reconhecemos o final da temporada 2019/2020 e concedemos o título da liga para o PSG", disse a presidente da liga, Nathalie Boy de la Tour.

As duas principais divisões do futebol francês tinham dez rodadas para serem disputadas. O PSG liderava com vantagem de 12 pontos para o segundo colocado Olympique de Marselha, tendo disputado um jogo a menos.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, dedicou o título à "equipe de saúde e a todos os heróis do cotidiano na linha de frente, cujo comprometimento e sacrifício pessoal por muitas semanas conquistaram nossa mais profunda admiração. Entendemos, respeitamos e apoiamos as decisões tomadas pelo governo francês governo de terminar o campeonato. Saúde, como o governo sempre disse, deve ser a prioridade de todos", disse Al-Khelaifi.

O Olympique se classificou diretamente para a Liga dos Campeões, enquanto o Rennes, o terceiro colocado vai entrar nas fases preliminares e o Lille, quarto lugar, jogará a Liga Europa. No final da tabela, o Toulouse, em último, e o Amiens, em 19º, estão rebaixado enquanto o Lorient, o líder da divisão de acesso, e o Lens, em segundo, foram promovidos. O playoff de promoção e rebaixamento entre a equipe na 18ª colocação na primeira divisão e a equipe em terceiro na segunda foi descartado.

O PSG conquistou, assim, o nono título francês, superando o rival Olympique e ficando um atrás do recordista Saint-Étienne. Desde 2013, o clube parisiense venceu a liga todos os anos, exceto um, em 2017 quando o Monaco foi o campeão. Suas outras conquistas foram em 1986 e 94.

O atacante do PSG Kylian Mbappe terminou como o artilheiro pela segunda temporada seguida, embora desta vez empatado com Wissam Ben Yedder, do Monaco, com 18 gols. Angel Di Maria, do PSG, teve mais assistências, com 14.

Mas a temporada ainda não está encerrada na França. O PSG chegou às quartas de final da Liga dos Campeões, enquanto o Lyon não conseguiu jogar o duelo de volta das oitavas contra a Juventus, em Turim, depois de vencer por 1 a 0, em casa. E ainda não está claro o que acontecerá com o torneio.

A ideia da liga é que a próxima temporada comece até 22 de agosto, com a possibilidade das decisões da Copa da França e da Copa da Liga da 2019/2020 serem realizadas dias antes. O PSG enfrentaria o Saint-Étienne na decisão da Copa da França e o Lyon na da Copa da Liga. Seus oponentes se classificarão para a Liga Europa em caso de vitória. Se perderem, o quinto e o sexto colocado do Francês levam as vagas.