Liga espanhola admite chance de volta do público aos estádios nesta temporada

A liga espanhola não descarta o retorno de torcedores aos estádios nesta temporada. O presidente da La Liga, Javier Tebas, disse neste domingo que é a favor de ter o público de volta logo que ocorrer a liberação pelas autoridades de saúde, contradizendo uma mensagem do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, que declarara não ser justo alguns clubes contarem com o apoio de torcedores e outros, não.

"Os torcedores devem voltar assim que puderem voltar", disse Tebas em sua entrevista semanal para a emissora Movistar, acrescentando que ele não acha ser um problema que apenas algumas equipes provavelmente se beneficiariam da presença do público.

A Espanha vem gradualmente levantando as restrições de confinamento devido à pandemia do coronavírus, com algumas regiões entrando em estágios avançados que poderiam permitir que tenham partidas com pelo menos alguns torcedores nos estádios. As cidades de Madri e Barcelona estão entre as áreas atrasadas. Até recentemente, Tebas e o governo não estavam considerando ter torcedores em qualquer um dos estádios até a próxima temporada.

O presidente da liga disse que nenhum jogador ou membro de comissão técnica testou positivo para a covid-19 recentemente. Ele destacou ser importante que todos sejam mais cautelosos agora que as restrições de confinamento estão sendo levantadas em toda a Espanha, que foi um dos países mais atingidos pela pandemia, mas que agora parece ter controlado o surto.

Tebas também revelou que as pessoas terão a possibilidade de assistir a transmissão das partidas com a presença de público virtual, incluindo os cânticos dos torcedores, como ocorre em jogos de videogame. "A atmosfera virtual será muito boa", disse.

O primeiro jogo da retomada do Espanhol após quase três meses paralisado será o clássico entre Sevilla e Betis, na quinta-feira.