Liga Espanhola quer levar Villarreal x Atlético de Madrid para Miami, em dezembro

Sem se deixar abater pela resistência que enfrentou na temporada passada, a liga espanhola de futebol (La Liga) está tentando novamente fazer um jogo do Campeonato Espanhol nos Estados Unidos. A ideia é que o duelo entre Villarreal e Atlético de Madrid, em 6 de dezembro, seja transferido para o Hard Rock Stadium, em Miami. O objetivo principal é internacionalizar a marca da competição e chegar ao mercado norte-americano.

Esta não é a primeira vez que os espanhóis querem uma partida nos Estados Unidos. Em janeiro, a ideia era ter Barcelona x Girona, em Miami, mas atletas, clubes, sindicato, federação e até o presidente da Fifa, Gianni Infantino, foram contra.

A US Soccer, entidade que organiza o futebol dos Estados Unidos, também teria que sancionar o jogo que está sendo negociado em seu território, mas não havia recebido um pedido formal até esta quinta-feira. O jogo está previsto para quase um mês após o término da temporada da Major League Soccer, a principal competição do país na modalidade.

A La Liga disse ter consultado as partes mais amplamente do que na temporada passada. "Os jogadores e treinadores de ambas as equipes foram informados e mostraram entusiasmo por poder atuar diante dos fãs nos Estados Unidos", destacou a entidade, por intermédio de um comunicado. "A associação dos jogadores de futebol da Espanha também foram informados do pedido."

Embora a federação tenha impedido a liga de ter um jogo no exterior, a disputa da Supercopa da Espanha foi em Marrocos, no ano passado, e outras negociações estão sendo feitas com a Arábia Saudita. "O Comitê Executivo da Fifa já disse que um jogo em casa em uma competição local deve ser jogado no campo da equipe, mas se for uma competição em um local neutro, ele pode ser jogado no exterior", disse Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Fifa e RFEF não foram contra a segunda partida entre River Plate e Boca Juniors, na final da Copa Libertadores do ano passado, ser disputada no Santiago Bernabéu por causa de problemas de segurança em Buenos Aires.

O plano da La Liga para jogar nos Estados Unidos faz parte de um novo contrato de 15 anos de parceria com o grupo de esportes e entretenimento Relevent, que opera a Copa Internacional de Campeões, torneio amistoso de clubes durante a pré-temporada europeia em julho e agosto.

"Esta partida será mais um impulso à estratégia de internacionalização da La Liga, que está fornecendo ótimos resultados para todos os nossos clubes membros", disse Javier Tebas, presidente da La Liga. "Esperamos que desta vez possamos tornar essa ação positiva para todos, como outras ligas como a NFL ou a NBA fazem quando eles organizam partidas no exterior."

O horário deste duelo Villarreal x Atlético de Madrid, em dezembro, seria às 16 horas de Miami (22h em Madri). O time atleticano é o atual terceiro colocado no Espanhol, com 15 pontos, atrás de Real Madrid (18) e Barcelona (16).