Liga espanhola recusa reuniões com federação após vazamento de áudio de encontro

A Liga Espanhola anunciou nesta segunda-feira que não comparecerá às próximas reuniões convocadas pela Federação Espanhola de Futebol para debater o impacto da pandemia de coronavírus nas competições.

A recusa da La Liga se deve ao que chamou de "filtragem tendenciosa e interessada" à imprensa dos áudios de uma reunião anterior com a suposta intenção de reforçar seus próprios interesses.

Após uma reunião de seu órgão de administração, a liga disse que "adotará as medidas legais apropriadas, entre as quais a apresentação de uma denúncia ao Conselho Superior de Esportes" contra os principais dirigentes da federação por divulgar as gravações sem o seu consentimento.

A federação reconheceu que difundiu as gravações, mas negou que tenha sido um vazamento. Em sua argumentação, insiste que todos os participantes sabiam que conversas estavam sendo gravadas.