Liga Europa abre fase de grupos com maior campeão e ingleses em campo

Vinte e quatro partidas abrem nesta quinta-feira a fase de grupos da temporada 2019/2020 da Liga Europa. A segunda mais importante competição interclubes do Velho Continente viverá a sua 11ª edição desde quando passou a ser chamada pelo seu nome atual e a 47ª de sua história, iniciada em 1971 como Copa da Uefa.

Maior campeão do torneio, com cinco títulos, o Sevilla começará a defender a sua tradição fora de casa, contra o Qarabag, do Azerbaijão, a partir das 13h55 (de Brasília). O confronto será válido pela primeira rodada do Grupo A, que no mesmo horário contará com o duelo entre Apoel e Dudelange, de Luxemburgo, no Chipre.

O clube espanhol levantou o troféu do torneio continental em 2006, 2007, 2014, 2015 e 2016, ano em que superou o Liverpool por 3 a 1, na Basileia, na Suíça, na última vez em que disputou a final da competição.

O Arsenal, comandado pelo mesmo Unai Emery que conduziu o Sevilla a três taças da Liga Europa, estreará nesta quinta diante do Eintracht Frankfurt, na Alemanha, também às 13h55 (de Brasília). O time de Londres foi goleado por 4 a 1 pelo Chelsea na decisão da edição passada do torneio, do qual também foi vice-campeão em 2000, quando caiu nos pênaltis diante do Galatasaray, da Turquia.

Esta partida será válida pelo Grupo F, cuja rodada inicial terá também o confronto entre Standard Liège e Vitória de Guimarães, na Bélgica, em jogo que começa às 13h55.

MANCHESTER UNITED

Outro gigante do futebol europeu que voltará a jogar a Liga Europa é o Manchester United, campeão do torneio em 2017, que receberá o Astana, do Casaquistão, no estádio Old Trafford, a partir das 16 horas (de Brasília). O jogo será pelo Grupo L, que também será aberto no mesmo horário com o duelo entre o Partizan e o holandês AZ Alkmaar, em Belgrado, na Sérvia.

A Roma, por sua vez, abrirá campanha no Grupo J em confronto com o Istambul Basaksehir, em casa, também às 16h, quando também será iniciado, na Alemanha, o duelo Borussia Mönchengladbach x Wolfsberger, da Áustria pela primeira rodada desta chave.

Já o Porto, que acabou ficando fora da Liga dos Campeões após ser surpreendido pelo Krasnodar, da Rússia, no penúltimo estágio qualificatório para a fase de grupos, começará a sua participação nesta Liga Europa contra o Young Boys, da Suíça, em Portugal. O jogo, que começa às 16h, será válido pelo Grupo G, que também conta nesta quinta com a partida entre Glasgow Rangers e Feyenoord, na Escócia.