Liga Europa começa nesta quinta-feira com 48 times em 12 grupos

SÃO PAULO - Com muito menos dinheiro e glamour do que a Liga dos Campeões, começa hoje a Liga Europa - segunda competição interclubes do continente. Quarenta e oito times disputam a fase de grupos, e os 24 que se classificarem (dois por chave) terão a companhia dos oito que terminarem a primeira fase da Liga dos Campeões no terceiro lugar de suas chaves.

A edição passada teve como finalistas duas equipes que foram "rebaixadas" da competição principal: Chelsea (que acabou sendo campeão) e Benfica.

Na Liga Europa, somando a premiação acumulada em todas as fases, o campeão pode faturar 10 milhões (R$ 29,4 milhões). Na Liga dos Campeões, a prima rica, o vencedor pode embolsar quase quatro vezes mais: 37,5 milhões (R$ 110,2 milhões). A vitória vale um prêmio de 200 mil (R$ 588 mil), diante de 1 milhão (R$ 2,94 milhões) na Liga dos Campeões. Cada time participante da fase de grupos da competição principal recebe da Uefa (União Europeia de Associações de Futebol) a cota de 8,6 milhões (R$ 25,2 milhões).

Entre os times que largam hoje na competição, cinco já conquistaram o título (o torneio era chamado de Copa da Uefa, e teve seu nome mudado há seis anos): Valencia (2004), Eintracht Frankfurt (1980), PSV Eindhoven (1978), Sevilla (2006 e 2008) e Tottenham (1972 e 1984).

PORTA DO ÁRTICO

O único técnico que já sentiu o gostinho de conquistar o título é o português André Villas-Boas, campeão pelo Porto em 2011 e hoje no Tottenham. Seu time receberá o Tromso, da Noruega - equipe sediada na cidade do mesmo nome, conhecida como "a porta do Ártico" por sua localização próxima ao Círculo Polar Ártico.

Paulinho começará jogando. O argentino Lamela e o dinamarquês Eriksen também têm chance de jogar desde o início.

Na Itália, a Lazio receberá o Legia Varsóvia em Roma. Outros jogos: Valencia x Swansea, PSV x Ludogorets, Fiorentina x Paços Ferreira, Eintracht Frankfurt x Bordeaux, Estoril x Sevilla, Betis x Lyon e FC Sheriff x Anzhi.