Liga Europa define seus dois finalistas nesta quinta-feira

A Liga Europa define hoje, a partir das 16h05, os dois finalistas que vão disputar o título do segundo torneio mais importante da Europa e, pela primeira vez, uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Depois do empate por 1 a 1 na Itália, a disputa entre Napoli e Dnipro na Ucrânia promete faíscas. Na outra semifinal, o Sevilla defende uma confortável vantagem de 3 a 0 diante da Fiorentina. A decisão será dia 27 de maio, em Varsóvia, na Polônia.

As memórias do único título europeu de sua história, a Copa da Uefa de 1989, empurram o Napoli. O time italiano vai mesmo precisar da inspiração da equipe da época, que tinha Maradona, Alemão e Careca. A equipe de Rafa Benítez precisa empatar por, no mínimo, dois gols ou vencer na casa do rival para arrancar a vaga na final. Empate por 0 a 0 dá a vaga aos ucranianos.

A situação ficou ainda mais dramática pelas circunstâncias do empate nos últimos instantes do primeiro jogo e piorou com o empate por 2 a 0 contra o já rebaixado Parma pelo Campeonato Italiano.

Rafa Benítez tem três problemas: o lateral Zúñiga, o atacante Michu e o meia De Guzmán estão lesionados. Por outro lado, voltam os laterais Maggio e Ghoulam, o meia Callejón e o atacante Higuaín.

Embora motivado para buscar a primeira final de sua história, o Dnipro, considerado a zebra do torneio, terá de superar mais uma vez o conflito armado entre o governo e os separatistas e jogar na cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Apesar dos mais de 400 quilômetros de distância, os torcedores devem lotar o Estádio, pois todos os ingressos foram vendidos. “Jogaremos em casa e temos o apoio de nossa torcida”, planeja o técnico Myron Markevych.

Pequenas chances. A outra semifinal, no Estádio Artêmio Franchi, em Florença, deve ter menor carga emocional. Jogando em seus domínios, o atual campeão Sevilla fez 3 a 0 na Fiorentina e pode perder por até dois gols para chegar à final. Os desfalques são o zagueiro Nico Pareja e o goleiro Beto. “O que torna o confronto perigoso é justamente o fato de a pressão da classificação estar concentrada em nossa equipe”, avalia o técnico Unai Emery, do Sevilla.

O técnico Vincenzo Montella, da Fiorentina, reconhece que as chances de classificação para a final são pequenas. “Temos de 10 a 15% de chance de buscar a vaga, mas vamos dar nosso máximo”.

Para reverter a larga vantagem do rival, a Fiorentia aposta nos atacantes Mohammed Salah e Mario Gómez.