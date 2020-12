Liga Europa tem Arsenal x Benfica e Milan x Estrela Vermelha no mata-mata; veja os jogos

"Reforçada" por times como Manchester United, Ajax e Shakhtar Donetsk, a Liga Europa sorteou nesta segunda-feira os confrontos da segunda fase do mata-mata. E um dos principais duelos vai reunir o tradicional Arsenal e o Benfica, do técnico Jorge Jesus e do atacante Everton Cebolinha.

Os primeiros duelos vão definir os classificados para as oitavas de final. Os jogos de ida serão disputados no dia 18 de fevereiro. A volta está marcada para 25 do mesmo mês. No dia 26, a Uefa fará o sorteio dos duelos das oitavas.

Leia Também Tabela da Liga Europa

Campeão da Liga Europa em 2017, o Manchester United vai enfrentar a Real Sociedad, que lidera o Campeonato Espanhol. O tradicional time inglês disputava a Liga dos Campeões, mas ficou somente em terceiro lugar no seu grupo e "caiu" para a Liga Europa.

Líder do Campeonato Inglês, o Tottenham também segue na competição europeia. Os comandados do técnico José Mourinho vão enfrentar o Wolfsberger, da Áustria, após boa campanha na fase de grupos.

Milan e Napoli tiveram um pouco mais de sorte do que os ingleses no sorteio. O time de Milão, liderado por Zlatan Ibrahimovic, terá pela frente o Estrela Vermelha, da Sérvia. Já o Napoli, que enfrentou mais dificuldades para se classificar, vai duelar com o Granada, da Espanha. A Roma encara o Braga, de Portugal.

Entre os times holandeses, o Ajax vai enfrentar o Lille após ser "rebaixado" na Liga dos Campeões. E o PSV Eindhoven encara grego Olympiacos, outro que não conseguiu avançar na principal competição europeia.

Confira abaixo os confrontos da segunda fase da Liga Europa: