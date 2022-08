Liga Europa: Manchester United e Arsenal entram em grupos fáceis em sorteio; confira

A Uefa realizou nesta sexta-feira, em Istambul, na Turquia, o sorteio dos grupos da Liga Europa, competição continental de clubes abaixo apenas da Liga dos Campeões. A edição deste ano vai contar com a presença de equipes importantes do futebol europeu, como Manchester United, Arsenal e Roma.

O Manchester United, dos brasileiros Casemiro e Fred, está no Grupo E, e vai encarar a Real Sociedad, o Omonia e o Sheriff. Este último chamou a atenção na última edição da Liga dos Campeões por ser o primeiro time da Moldávia a disputar o torneio. Cristiano Ronaldo, que ainda não sabe se fica na equipe, ainda não possui o título da Liga Europa no currículo.

Com o ataque liderado por Gabriel Jesus, o Arsenal está no Grupo A, chave na qual terá pela frente o tradicional PSV, da Holanda, entre os candidatos por uma vaga nas oitavas de final. Os modestos Zurich, da Suíça, e FK Bodo/Glimt, da Noruega, completam a chave.

Atual campeão da Liga Conferência, a Roma está no Grupo C, ao lado de Ludogorets, principal time do futebol búlgaro, e do Betis, importante equipe do futebol espanhol, além do finlandês HJK, elo fraco da chave. O time comandado por José Mourinho aproveitou a última janela de transferências para fortalecer bastante o plantel em relação ao ano anterior, contratando nomes como o atacante Paulo Dybala, ex-Juventus, o volante Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool e Paris Saint-Germain, e o volante Nemanja Matic, ex-Manchester United.

No pote 3 do sorteio, o Fenerbaçe, do técnico Jorge Jesus, escapou de encarar equipes de maior poderio técnico logo na fase de grupos. Os turcos serão a equipe a ser batida na chave B, que conta ainda com Dínamo de Kiev, Rennes e AEK Lanarca.

A fase de grupos da Liga Europa começa no dia 8 de setembro, com a decisão marcada para 31 de maio de 2023. O palco da final será o estádio Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Confira os grupos da Liga Europa

Grupo A: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt e Zürich

Grupo B: Dínamo de Kiev, Rennes, Fenerbahçe e AEK Larnaca

Grupo C: Roma, Ludogorets, Betis e HJK

Grupo D: Braga, Malmö, Union Berlin e Union Saint-Gilloise

Grupo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff e Omonia Nicosia

Grupo F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz

Grupo G: Olympiacos, Qarabag, Freiburg e Nantes

Grupo H: Estrela Vermelha, Monaco, Ferencváros e Trabzonspor.