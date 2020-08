Liga Europa tem mais dois jogos adiados por casos de coronavírus

Um jogo da Liga Europa em Israel, entre Maccabi Haifa e Zeljeznicar, marcado para esta quinta-feira foi adiado porque jogadores do time visitante, da Bósnia-Herzegovina, testaram positivo para o coronavírus. Além disso, a partida Nomme Kalju (Estônia) x Mura (Eslovênia) também precisou ser adiada.

Passam, assim, a ser seis jogos das fases preliminares da Liga dos Campeões ou da Liga Europa neste mês a serem suspensos por causa da covid-19. Todos envolvem atletas infectados de equipes do Leste Europeu.

O Maccabi Haifa e Zeljeznicar publicaram comunicados nesta quinta-feira para dizer que o jogo foi adiado pelo Ministério da Saúde israelense. O clube bósnio explicou que cinco de seus atletas testaram positivo para o coronavírus nos testes pré-jogo da última quarta-feira, que são obrigatórios nas competições organizadas pela Uefa durante a pandemia. O Zeljeznicar afirmou que os jogadores não apresentaram sintomas e que a equipe está confinada no seu hotel, aguardando uma decisão da Uefa sobre como proceder.

O caso de Nomme Kalju x Mura é diferente porque um jogador de cada time testou positivo nos exames prévios. E as delegações dos clubes agora estão em isolamento na Estônia, onde a partida seria realizada.

As regras de competição da Uefa durante a pandemia dão poder às autoridades públicas locais para gerenciar casos e impedir a realização dos jogos. A entidade, então, decide quando tenta realizar novamente as partidas. Mas em três compromissos anteriores, a associação decretou W.O., com placar de 3 a 0.

Dois clubes removidos das fases preliminares da Liga dos Campeões

Bratislava, da Eslováquia, e Drita, do Kosovo -, apelaram contra a decisão da Uefa na Corte Arbitral do Esporte, mas tiveram seus pedidos de decisões emergenciais indeferidos.

Outro clube do Kosovo, o Gjilani, conseguiu jogar quatro dias após o seu compromisso pela Liga Europa ser adiado. O time, então venceu Tre Penne, de San Marino, por 3 a 1, e vai jogar nesta quinta-feira, em casa, diante do Apoel, do Chipre.