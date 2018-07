Liga Europa terá Juventus x Benfica e duelo espanhol

No mesmo evento, ficou definido que Benfica e Sevilla começarão os confrontos diante de suas torcidas, em Lisboa e na própria cidade de Sevilha, no dia 24 deste mês. Assim, Juventus e Valencia vão decidir a vaga em casa, no dia 1º de maio, data da partida da volta.

Cada vez mais perto do tricampeonato italiano, a Juventus é a favorita a ficar com o troféu. Se superar o Benfica, terá a grande chance de decidir o título diante dos seus torcedores em Turim, local da final, decidida com antecedência. A decisão está marcada para o dia 14 de maio.