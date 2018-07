Liga Europa terá Roma x Villarreal, enquanto Manchester pega o Saint-Étienne

A Uefa definiu, por sorteio, nesta segunda-feira, os confrontos da primeira fase dos mata-matas da Liga Europa, que classificam para as oitavas de final. Time mais tradicional a disputar o torneio nesta temporada 2016/17, o Manchester United vai encarar o maior campeão francês, o Saint-Étienne, dono de 10 títulos nacionais. Como ficou em segundo no seu grupo, o time inglês fará a primeira partida em casa e a segunda fora.

Outro duelo importante vai reunir um time da Espanha e outro da Itália. Vice-líder do Campeonato Italiano, a Roma vai enfrentar o Villarreal, time do brasileiro Alexandre Pato, decidindo em casa. A Fiorentina também deu azar e vai jogar contra o Borussia Mönchengladbach. Outros representantes da Itália no torneio, a Inter de Milão e o Sassuolo já foram eliminados.

Dono da melhor campanha na primeira fase, com seis vitórias em seis jogos, o Shakhtar Donetsk também não deu sorte no sorteio e vai encarar o Celta. Um mal presságio, uma vez que na temporada passada só um time estrangeiro (o Liverpool, na semifinal) eliminou um time espanhol na Liga Europa (o Villarreal). O próprio Shakhtar caiu diante do Sevilla.

Outro espanhol vivo é o Athletic Bilbao, que vai encarar o APOEL, do Chipre. Entre os times tradicionais, o Ajax joga contra o Legia Varsovia, da Polônia, o Tottenham encara o Gent, da Bélgica, o Lyon enfrenta os holandeses do AZ Alkmaar e o Schalke 04 vai à Grécia pegar o PAOK.

CONFRONTOS:

APOEL x Athletic Bilbao

Ajax x Legia Varsóvia

Zenit x Anderlecht

Genk x Astra Giurgiu

Saint-Étienne x Manchester United

Roma x Villarreal

Copenhague x Ludogorets

Shakhtar Donetsk x Celta

Osmanlispor x Olympiakos

Tottenham x Gent

Sparta Praga x Rostov

Fenerbahce x Krasnodar

Fiorentina x Borussia Mönchengladbach

Lyon x AZ Alkmaar

Besiktas x Hapoel Beer-Sheva

Schalke x PAOK