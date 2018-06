Liga francesa encerra contrato com empresa que fornece tecnologia da linha do gol

A Liga de Futebol Profissional (LFP, na sigla em francês) encerrou nesta terça-feira o contrato com a empresa que fornece a tecnologia da linha do gol no Campeonato Francês e na Copa da Liga Francesa. A entidade tomou a decisão, após suspender o serviço no começo do mês, em razão de falhas encontradas no sistema nas últimas semanas.

O sistema que foi cancelado é o GoalControl, de origem alemã e que foi utilizado pela Fifa na Copa do Mundo de 2014, no Brasil - a entidade máxima do futebol mundial ainda não confirmou se o GoalControl será usado na Rússia, no Mundial deste ano. A liga francesa já havia declarado no mês passado que queria melhorias após expressar "insatisfação com as falhas" em várias partidas com o GoalControl.

De acordo com o jornal L'Equipe, a liga deve abrir uma disputa já em fevereiro para definir uma nova empresa fornecedora de um sistema de tecnologia de linha de gol para as suas competições.

A LFP vinha demonstrando insatisfação com os resultados do sistema desde dezembro, quando expressou preocupação pública com falhas na tecnologia. No início deste mês, a entidade decidiu suspender o recurso nas competições. Didier Quillot, diretor geral da liga, declarou recentemente que o serviço prestado pela empresa alemão não era confiável.