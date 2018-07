Liga Inglesa vai adotar tecnologia da linha do gol, diz FA

Horne disse à BBC, antes de uma reunião de clubes da Liga Inglesa na quinta-feira, que acredita que a tecnologia sempre foi "ideal" para ser aplicada ao esporte.

"Espero que a tecnologia seja aprovada nessa reunião", disse Horne nesta terça-feria.

A FA deseja que a tecnologia seja oficialmente introduzida no jogo de pré-temporada da taça Community Shield, após fazer lobby por sua inclusão por algum tempo, incluindo com um teste realizado num amistoso entre Inglaterra e Bélgica, em junho.

Wembley e os 20 estádios da Liga Inglesa terão o equipamento instalado, caso o uso da tecnologia seja aprovado.

Na última semana, a Fifa escolheu a alemã GoalControl como a fornecedora oficial de tecnologia da linha do gol para a Copa das Confederações no Brasil, em junho.

"A tecnologia que diz 'sim, a bola cruzou a linha', e permite ao árbitro saber, faz todo o sentido para mim", acrescentou Horne.

A tecnologia da linha do gol foi usada no Mundial de Clubes da Fifa no Japão, no fim do ano passado.

(Por Tom Pilcher)