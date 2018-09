Liga nacional de futebol da Indonésia é suspensa após morte de torcedor

A liga de futebol da Indonésia foi suspensa após um torcedor ser morto por fãs de um clube rival. O presidente da Associação de Futebol da Indonésia, Edy Rahmayadi, disse que a paralisação durará até a conclusão de uma investigação sobre a morte de Haringga Sirila, um torcedor do Persija Jakarta.

A paralisação do torneio também atendeu a um pedido do ministro dos Esportes da Indonésia, Imam Nahrawi, para que o torneio fosse interrompido em respeito aos familiares do torcedor e também para acelerar as investigações do caso.

"Isto merece um momento de reflexão para percebermos que a vida é muito mais valiosa que o futebol", disse Imam, em um outro comunicado do ministério.

Sirila, de 23 anos, foi espancado até a morte por torcedores do Persib Bandung no último domingo, nos arredores do estádio onde os clubes iriam se enfrentar pelo Campeonato Indonésio. O Persib, que lidera a liga nacional, venceu a partida por 3 a 2.

A polícia de Bandung indicou oito pessoas como suspeitas pelo assassinato de Sirila, enquanto a federação alertou que o Persib pode ser punido pelo comportamento dos seus torcedores.

Dezenas de pessoas foram mortas por casos de violência entre torcedores na Indonésia desde os anos 1990. O futebol é muito popular no país, mas a liga é atormentado por diversos problemas, incluindo casos de corrupção.