Liga terá Milan x PSV e Arsenal x Fenerbahçe em playoff

Em um lado deste playoff classificatório para a fase de grupos, denominado "Rota dos Campeões", foram definidos cinco jogos, sendo dois deles envolvendo o Celtic e o Dínamo Zagreb, respectivos vencedores das ligas escocesas e croatas. Já no outro lado do playoff, chamado de "Rota da Liga", além dos confronto envolvendo Milan e Arsenal foram definidas outras três partidas. Em uma delas, o Zenit, da Rússia, defendido pelo atacante brasileiro Hulk, vai enfrentar o Paços de Ferreira, de Portugal. O Lyon medirá forças com a Real Sociedad, enquanto o Schalke 04 terá pela frente o Metalist, da Ucrânia.

As partidas de ida deste playoff serão realizadas nos próximos dias 20 e 21, enquanto os jogos de volta ocorrerão uma semana depois. Os dez vencedores deste mata-mata integrarão a fase de grupos da Liga dos Campeões ao lado de outros 22 times já classificados. O sorteio dos oito grupos da competição ocorrerá no próximo dia 29, em Mônaco.

Envolvido neste playoff, o Fenerbahçe ainda corre o risco de ser descartado da Liga dos Campeões mesmo que conquiste a sua vaga na fase de grupos dentro de campo. Anteriormente punido pela Uefa com uma suspensão de dois anos por envolvimento em escândalo de manipulação de resultados, o time turco conseguiu suspender de forma provisória a punição junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS), no mês passado, até o seu caso ter uma decisão final em julgamento marcado para o próximo dia 28.

Confira os confrontos do playoff da Liga dos Campeões:

Rota da Liga

PSV x Milan

Fenerbahçe x Arsenal

Paços de Ferreira x Zenit

Lyon x Real Sociedad

Schalke 04 x Metalist

Rota dos Campeões

Shakhter Karagandy x Celtic

Steaua Bucareste x Legia Varsóvia

Viktoria Plzen x Maribor

Ludogorets Razgrad x Basel

Dínamo Zagreb x Austria Viena