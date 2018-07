Lille anuncia ex-zagueiro como substituto de Bielsa no comando da equipe

O Lille anunciou nesta sexta-feira o substituto de Marcelo Bielsa no comando da equipe. O ex-zagueiro Christophe Galtier chega para assumir o clube na luta para fugir da zona da degola do Campeonato Francês, no qual ocupa a 18.ª colocação, com apenas 19 pontos, e hoje estaria rebaixado.

+ Confira a tabela do Campeonato Francês

"Estou muito feliz por chegar ao Lille. Apesar de estar ciente da situação e da tarefa que teremos pela frente, fui facilmente convencido da viabilidade e da seriedade do projeto. Eu tive diferentes propostas desde a minha saída do Saint-Étienne, mas estava procurando um projeto em que pudesse ter objetivos importantes, como este do Lille", declarou Galtier.

Esta será a segunda passagem dele pelo Lille, onde atuou como jogador entre os anos de 1987 e 1990. Como treinador, Galtier teve apenas uma experiência até o momento, justamente no Saint-Étienne, onde trabalhou entre 2009 e o meio de 2017, quando optou por não renovar seu contrato.

O Lille vinha sendo comandado por um quarteto desde que definiu a saída de Marcelo Bielsa. Contratado no início da temporada, o argentino não resistiu aos maus resultados e, após ser suspenso pela diretoria inicialmente, teve a demissão decretada na sexta-feira passada.

O Lille contratou mais de dez jogadores na última janela para transferências, incluindo os brasileiros Thiago Mendes, Thiago Maia e Luiz Araújo, com a esperança de ir à próxima Liga dos Campeões. A classificação para os torneios europeus, aliás, será o desafio de Galtier nesta temporada.