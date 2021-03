Lille avança às oitavas da Copa da França, e Olympique cai para time da 4ª divisão

O momento distinto de Lille e Olympique de Marselha foi comprovado neste domingo na Copa da França. Enquanto o líder do Campeonato Francês avançou às oitavas de final na competição eliminatória, o novo time do técnico argentino Jorge Sampaoli se despediu com queda vexatória para um rival da quarta divisão.

Apenas o oitavo colocado e com poucas chances de buscar vaga nas competições europeias, o Olympique de Marselha não para de somar vexames. No estádio Gilbert Brutus, em Perpignan, era amplamente favorito diante do Canet Roussillon e sucumbiu com derrota por 2 a 1 e eliminação precoce.

Leia Também Neymar deve enfrentar Barcelona pela Liga dos Campeões, afirma jornal

Ainda sem Jorge Sampaoli, ex-Atlético-MG, que passa por momento de quarentena desde a sua chegada à França, na última terça-feira, o time foi eliminado com gols de Posteraro e Deh Ba. O centroavante polonês Milik fez o dos visitantes.

Enquanto o Olympique de Marselha não se encontra na temporada, o Lille faz bonito. Lidera o Campeonato Francês e avançou às oitavas da Copa da França sem sustos, com 3 a 1 sobre o Ajaccio. Dois dos três gols dos visitantes foram contra no estádio Ange Casanova. Xeka fez o outro. No fim, Pollet anotou o de honra.

Nos outros dois jogos do dia, vaga para Angers após 5 a 0 no Franciscain e para o Voltigeurs, com 3 a 1 no Romorantin.