Lille bate Montpellier fora de casa e assume vice-liderança do Francês

Se o Paris Saint-Germain está disparado na liderança do Campeonato Francês, a disputa pela segunda posição vai ficando cada vez mais acirrada. Nesta terça-feira, pela 16ª rodada, em um confronto direto por esse posto, o Lille saltou para a vice-liderança ao derrotar o Montpellier por 1 a 0, fora de casa.

O triunfo levou o Lille aos 30 pontos, a 13 do líder PSG e agora com um a mais do que o Montpellier, o terceiro colocado. Mas o segundo lugar pode ser assumido pelo Lyon, que nesta quarta-feira, no complemento da rodada, vai receber o Rennes e hoje ocupa a quarta posição com 28 pontos.

Apesar de atuar como visitante, o Lille não demorou para saltar na frente no placar, com o gol marcado pelo meia marfinense Nicolas Pépé, aos seis minutos do primeiro tempo, completando cruzamento rasteiro de Jonathan Ikoné. E depois sustentou a vantagem em um duelo equilibrado no Stade de la Mosson, com dez finalizações de cada time.

Assim, o Lille assegurou a vitória em uma partida em que escalou Thiago Mendes e Luiz Araújo como titulares, também encerrando uma série de cinco jogos sem ganhar, sendo quatro pelo Francês. Já o zagueiro Hilton atuou em todo o confronto pelo Montpellier.

O Lille voltará a jogar no domingo, quando será mandante contra o Reims, pela 17ª rodada do Francês. Já o Montpellier não atuará no fim de semana, pois a partida contra o Paris Saint-Germain, que seria realizada no Parque dos Príncipes, foi adiada.