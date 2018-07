Lille derrapa e PSG continua na briga

A partida do Lille na costa oeste parecia destinada a um empate sem gols, já que nenhum dos times conseguia levar perigo à meta adversária, quando Younes Belhanda disparou um chute rasteiro de esquerda no canto para marcar aos 39 minutos do segundo tempo.

A derrota, a primeira do Lille no campeonato desde o dia 24 de outubro e a terceira na temporada, deu ao Stade Rennes a chance de diminuir a diferença para o líder para dois pontos se bater o Toulouse, ainda neste domingo.

O modesto Montpellier subiu para a sexta colocação e está na zona de classificação para a Liga Europeia, com uma vitória que eles mereciam depois que não teve um pênalti confirmado no primeiro tempo de jogo.

O PSG subiu para a quarta colocação e está quatro pontos atrás do Lille, congestionando a parte superior da tabela, depois que Ludovic Giuly, Guillaume Hoarau e Sylvain Armand marcaram contra um infeliz Nice, que está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Ex-ala do Barcelona, Giuly, de 34 anos, que está perto de estender seu contrato, apareceu na área depois de uma cobrança de escanteio aos 24 minutos do primeiro tempo, antes de o atacante Hoarau marcar o segundo.

O zagueiro Armand, atingido pelo seu próprio goleiro no decepcionante empate com o Racing Lens no fim de semana passado, se recuperou plenamente da contusão na cabeça e selou a vitória já na metade do segundo tempo de jogo após outra perigosa cobrança de escanteio de Nené.

O campeão Olympique de Marselha e o Olympique Lyon, que ergueu o troféu de 2002 a 2008, se certificaram de colocar mais pressão sobre o Lille ao vencer o St. Etienne e o Nancy, respectivamente, durante o fim de semana.