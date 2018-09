Lille derrota Nantes por 2 a 1 e assegura o 2º lugar no Campeonato Francês

O Lille derrotou o Nantes, por 2 a 1, neste sábado, em casa, e se manteve na segunda colocação do Campeonato Francês. Com o resultado, a equipe alcançou os 13 pontos e fica a dois do líder Paris Saint-Germain, que joga neste domingo, frente ao Rennes.

Logo aos nove minutos de jogo, José Fontes abriu o placar para o Lille. O segundo gol só veio aos 23 da etapa final por intermédio de Jonathan Ikone. O Nantes tentou reagir e diminuiu a desvantagem com Kalifa Coulibaly, aos 37 minutos. Com o resultado, a equipe tem agora 5 pontos e está em 17º.

Pela mesma rodada, o Toulouse só empatou, sem gols, fora de casa, com o Angers e soma agora 11 pontos. Mesmo resultado conseguiu o Dijon no campo do Reims e, com isso, soma dez pontos.

No duelo de dois times que brigam para fugir da zona de rebaixamento, o Saint-Étienne chegou aos nove pontos, ao derrotar o Caen por 2 a 1.

A sexta rodada foi boa para o Montpellier, que bateu o Nice, por 1 a 0, e se aproximou dos primeiros colocados com 11 pontos na tabela. Outro que saltou na classificação foi o Strasbourg, que venceu o Amiens por 3 a 1.

Três jogos vão movimentar a rodada do Francês neste domingo: Rennes x PSG, Guingamp x Bordeaux e Lyon x Olympique de Marselha.