Lille e Rennes empatam na primeira rodada do Francês; Angers bate Dijon por 1 a 0

Após ter a sua última edição interrompida em março com o Paris Saint-Germain declarado campeão em meio à pandemia de covid-19, o Campeonato Francês estreou a sua temporada 2020/2021 neste fim de semana e teve como principal atração neste sábado o empate entre Lille e Rennes, que ficaram no 1 a 1.

O confronto começou a ser decidido aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o lateral-direito Sacha Boey, do Rennes, foi expulso e deixou o time visitante com um jogador a menos no estádio Pierre-Mauroy, em Lille. Os donos da casa aproveitaram a vantagem numérica e foram para cima, abrindo o placar cinco minutos após a expulsão. O meia francês Jonathan Bamba recebeu bom passe em profundidade e não desperdiçou, fazendo 1 a 0.

Entretanto, a equipe mandante ficou com um jogador a mais por pouco tempo, já que, aos 43 minutos da etapa inaugural, o lateral-esquerdo moçambicano Reinildo Mandava também tomou cartão vermelho.

Com isso, o Rennes conseguiu equilibrar a partida e foi em busca do empate. A igualdade no placar chegou aos 29 minutos do segundo tempo. Após escanteio, o zagueiro francês Damien Da Silva, de origem portuguesa, fez 1 a 1.

Nenhuma das equipes conseguiu marcar mais gols e o jogo terminou empatado. O atacante brasileiro Luiz Araújo, formado no São Paulo, iniciou o duelo no banco de reservas do Lille e entrou nos minutos finais.

No outro jogo deste sábado pela primeira rodada do Campeonato Francês, o Dijon recebeu o Angers e perdeu por 1 a 0. A vitória foi garantida pelo capitão Ismaël Traoré, zagueiro marfinense que fez o primeiro gol da nova edição do torneio. Na sexta-feira, o Nantes visitou o Bordeaux e as equipes ficaram no 0 a 0. Neste domingo, mais quatro jogos são disputados, com destaque para Monaco contra Reims e Nice contra Lens.