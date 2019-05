Lille empata com Lyon fora de casa e se aproxima de vaga na Liga dos Campeões

O Lille está muito perto de ser o segundo time do Campeonato Francês a garantir vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões. Neste domingo, o time empatou em 2 a 2 com o Lyon na casa do adversário, em duelo da 35ª rodada da competição, e ficou muito perto de assegurar o segundo lugar.

O ponto conquistado fora de casa deixou o Lille com 69, seis a mais que justamente o Lyon, o principal rival na briga pela Liga dos Campeões e que ocupa o terceiro lugar, colocação que também dá vaga à principal competição de clubes da Europa, mas não direta, já que há um playoff antes. Restando nove pontos em disputa, o Lille está muito perto de se consolidar em segundo, atrás do já campeão Paris Saint-Germain.

O Lyon começou melhor o jogo e abriu o marcador com Martin Terrier nos primeiros minutos. Na etapa final, os visitantes cresceram e chegaram ao empate em gol de Loic Remy aos cinco minutos e à virada com o tento de Boubakary Soumare aos 23 minutos. Mas Leo Dubois fez o segundo gol no final e impediu a derrota do Lyon.

Outro que briga por vaga nas competições europeias é o Saint-Étienne, que venceu o Monaco de virada por 3 a 2 fora de casa e segue na quarta posição, com 62 pontos, apenas um a menos que o Lyon. O Monaco, por outro lado, é o 17º colocado, com 33 pontos, e ainda está ameaçado de rebaixamento. O time do Principado não vence há seis jogos.

Nos outros três jogos deste domingo, o Nantes (11º) derrotou o penúltimo colocado Dijon por 3 a 0, Toulouse (15º) e Rennes (13º) empataram em 2 a 2 e o Montpellier (quinto) e Amiens (16º) ficaram na igualdade em 1 a 1.