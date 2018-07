Lille empata com PSG e garante título do Francês O Lille encerrou um jejum de 57 anos neste sábado ao conquistar o seu terceiro título do Campeonato Francês. Jogando fora de casa, o Lille empatou com o Paris Saint-Germain por 2 a 2 e garantiu o troféu por antecipação, na penúltima rodada.