Lille faz 5 a 0 no Nîmes e encaminha classificação à Liga dos Campeões no Francês

Com cinco gols no segundo tempo, o Lille goleou o Nîmes por 5 a 0 neste domingo, em casa, e ficou mais próximo da classificação à Liga dos Campeões da Europa no Campeonato Francês. A vitória deixa o time dos brasileiros Thiago Mendes e Luiz Araújo na vice-liderança com 68 pontos, a oito de Saint-Étienne e Lyon, que aparecem logo na sequência da tabela de classificação.

Faltam quatro rodadas para o fim do campeonato, de modo que 12 pontos estão em disputa. Saint-Étienne e Lyon podem chegar a 72 pontos, mas uma vitória deixa o vice-líder praticamente classificado para a competição continental. Isso porque o time do norte da França tem saldo muito superior aos concorrentes: o Lille tem 31 gols pró, contra 16 e 14 dos concorrentes.

Quinto colocado, o Olympique de Marselha perdeu em casa para o Nantes neste domingo e desperdiçou chance de se aproximar do Lyon no quarto lugar, que dá acesso à Liga Europa. O time de Marselha estacionou nos 54 pontos e não pode alcançar o Lille.

O atacante italiano Mario Balotelli marcou para os donos da casa, mas Samuel Moutoussamy e o volante brasileiro Andrei Girotto viraram para os visitantes, que chegaram aos 43 pontos, subindo para o 12.º lugar.

Já o Lille se impôs diante do Nîmes. Apesar da goleada, os donos da casa não conseguiram abrir o placar na metade inicial. Na etapa complementar, porém, a porteira dos visitantes foi aberta. Logo aos seis minutos, Loic Remy saiu na cara do gol para fazer o primeiro. Aos 19, Jonathan Bamba aproveitou cruzamento e testou para ampliar. Seis minutos depois, Thiago Mendes deu ótimo lançou por elevação para Zeki Celik, que fez 3 a 0.

Aos 35 minutos, Nicolas Pepe aproveitou cruzamento rasteiro para fazer o quarto. Aproveitando rebote, Rui Fonte bateu forte para sacramentar o 5 a 0 para o vice-líder. Apesar da derrota, o Nîmes está tranquilo no Campeonato Francês, ocupando o nono posto com 46 pontos.

Logo à frente, o Reims visitou o Angers e ficou no empate por 1 a 1, indo para a oitava posição com 49 pontos. Mathieu Cafaro abriu o placar para os visitantes, mas Vincent Manceau igualou para os donos da casa. Com o resultado, o Angers cai para 12.º, com 42.

Quem assumiu o sétimo posto foi o Nice, que venceu o Guingamp por 3 a 0, em casa. Youcef Atal brilhou e fez os três gols dos mandantes, que chegaram aos 51 pontos. Os visitantes, que foram vice-campeões da Copa da Liga Francesa, seguem na lanterna do campeonato, com 24.

Já o Strasbourg, vencedor da Copa da Liga, jogou fora de casa e ficou no empate sem gols contra o Amiens. Com a igualdade, o ex-time de Paulo Henrique Ganso sobe para 16.º, com 33 pontos, 12 a menos que o Strasbourg, que se mantém em 10.º.

Em confronto direto na zona da degola, o Caen recebeu o Dijon e venceu por 1 a 0, com gol de Faycal Fajr. Com a vitória, os anfitriões chegaram aos 29 pontos, ultrapassando os visitantes no 18.º lugar. Esta posição leva ao playoff contra o rebaixamento. Já o Dijon cai para a vice-lanterna, também com 29.

Atrás do Lille na tabela de classificação, o Saint-Étienne também entrou em campo neste domingo, quando bateu o Toulouse por 2 a 0, em casa. Robert Beric fez os dois gols do maior campeão nacional da França, que busca vaga na Liga dos Campeões. O Toulouse se mantém em 15.º, com 36 pontos.