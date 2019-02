Lille goleia o Nice e se consolida na vice-liderança do Francês

O Lille não tomou conhecimento do Nice nesta sexta-feira e consolidou-se na segunda colocação do Campeonato Francês. Na abertura da 23.ª rodada da competição, os vice-líderes golearam o adversário por 4 a 0 e diminuíram para dez pontos a distância para o Paris Saint-Germain, que segue tranquilo na ponta.

Com o resultado, o Lille foi a 46 pontos. Por mais que o título seja improvável, a equipe se aproxima de uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Por outro lado, o Nice estacionou nos 34 pontos, na sétima colocação, se distanciando da disputa por vagas nos torneios europeus.

Nesta sexta, o Lille teve em campo os brasileiros Thiago Mendes, titular, e Luiz Araújo, entrando no segundo tempo. A vitória foi encaminhada no primeiro tempo, com os gols de Rafael Leão, aos seis minutos, e Nicolas Pepe, aos 36. Na etapa final, Jonathan Bamba fez o terceiro, aos 29, e Remy definiu, já nos acréscimos.

Agora, o Lille volta as atenções para a Copa da França, pela qual encara o Rennes na próxima quarta-feira, fora de casa. Já o Nice só entra em campo novamente no dia 10, domingo, quando recebe o Lyon, pelo Francês.