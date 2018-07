Lille goleia por 5 a 2 e assume 2.ª posição no Francês O Lille obteve grande resultado neste sábado. Mesmo jogando fora de casa, a equipe goleou o Caen por 5 a 2 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Francês. Destaque para o atacante Moussa Sow, que marcou três gols somente no primeiro tempo.