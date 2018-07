Lille mantém liderança com gol de brasileiro no fim

Com os resultados deste sábado, o Lille chegou aos 31 pontos e está apenas um na frente do PSG. A decepção da rodada ficou com o Olympique de Marselha, ao apenas empatar com o Auxerre por 1 a 1 e chegar aos 27 pontos, afastando-se dos dois primeiros colocados.

Precisando da vitória para assegurar a liderança, o Lille teve atuação apática contra o lanterna do Francês. Mas quando o empate sem gols parecia que prevaleceria, Tulio de Melo garantiu a importante vitória.

Outro brasileiro a brilhar neste sábado foi o atacante Nenê. Depois de abrir o placar no início do segundo tempo e ver o Valenciennes empatar, ele garantiu o triunfo do Paris Saint-Germain aos 40 minutos, mesmo jogando fora de casa.

Também jogando com o mando do adversário, o Olympique começou melhor e abriu o placar com Rémy logo aos oito minutos. Mas ainda no primeiro tempo, Valter Birsa empatou de pênalti para o Auxerre, que foi aos 21 pontos e segue distante dos primeiros colocados.

Ainda neste sábado, o Nancy derrotou o Sochaux por 1 a 0, enquanto o Lorient ganhou do Lens por 3 a 0. A rodada teve ainda dois empates sem gols: Brest 0 x 0 Montpellier e Caen 0 x 0 Nice.