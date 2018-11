Lille só empata em casa e deixa PSG ainda mais tranquilo na liderança

O Paris Saint-Germain faz uma campanha irretocável no Campeonato Francês com 12 vitórias nas 12 primeiras rodadas - recorde entre as cinco maiores ligas nacionais da Europa. E seus adversários na luta pelo título deixam a situação do clube de Paris na tabela de classificação cada vez mais tranquila. Nesta sexta-feira, o Lille, atual segundo colocado, apenas empatou sem gols contra o Strasbourg, em Lille, e pode ver o líder aumentar ainda mais a já enorme distância que tem.

O empate nesta sexta-feira fez o Lille subir para 26 pontos, contra 36 do Paris Saint-Germain, que entrará em campo somente neste domingo contra o Monaco, em Montecarlo. O clube de Principado, que agora tem o ex-atacante Thierry Henry como técnico, passa por um de seus piores momentos ao amargar a 19.ª e penúltima colocação com apenas sete pontos.

A segunda colocação do Lille pode ser perdida neste sábado pelo Montpellier, que jogará fora de casa contra o Angers, time do meia brasileiro Paulo Henrique Ganso (ex-Santos e São Paulo). O clube do sul da França faz uma campanha surpreendente e está na terceira posição com 25 pontos. Na rodada passada, goleou o tradicional Olympique de Marselha.

NA ITÁLIA

No jogo que abriu nesta sexta-feira a 12.ª rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação à Liga Europa ao ficar no empate contra o Frosinone por 1 a 1, fora de casa. Marco Benassi marcou para os visitantes no início do segundo tempo, mas Andrea Pinamonti conseguiu a igualdade aos 44.

Com o tropeço, a Fiorentina chegou aos 17 pontos e subiu apenas para sétima posição. Na Itália, somente o quinto e o sexto colocados se classificam à Liga Europa e à frente da equipe de Florença está o Sassuolo, com 18. Já o Frosinone ocupa o 18.º lugar, dentro da zona de rebaixamento, com sete pontos.

NA ESPANHA

Mesma situação da Fiorentina no Italiano aconteceu nesta sexta-feira com o Levante no Campeonato Espanhol. Em casa, o time de Valência foi derrotado de virada pela Real Sociedad por 3 a 1 e desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação à Liga Europa, ultrapassando inclusive o Real Madrid na tabela de classificação.

Com 17 pontos, o Levante segue na sétima colocação. Tem a mesma pontuação do Real Madrid, mas perde no saldo de gols (2 a -1). Já a Real Sociedad ganhou quatro posições com a vitória e subiu para o nono lugar com 16 pontos. Chema abriu o placar no primeiro tempo para os anfitriões, que tomaram a virada na etapa final com os gols de Theo Hernández, Juanmi e Mikel Oyarzabal.

NA ALEMANHA

O Hannover conseguiu nesta sexta-feira uma importante vitória na luta para sair da zona de rebaixamento. Pela 11.ª rodada, derrotou em casa o Wolfsburg por 2 a 1 e chegou aos nove pontos, apenas um atrás de Nuremberg e Schalke 04, na 16.ª colocação, que hoje levaria para um repescagem contra o terceiro da segunda divisão.