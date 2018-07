Lille só empata, mas se mantém na ponta do Francês

No duelo, o Lille abriu o placar aos 27 do segundo tempo com um gol de Sow, mas Sako, de pênalti, empatou o confronto três minutos depois, decretando a igualdade para o time visitante, que chegou aos 30 pontos e ocupa a sexta posição. O quinto colocado é o Olympique de Marselha, que empatou por 0 a 0 com o Brest, fora de casa.

Com o empate diante do Saint-Ettiene, o Lille se garantirá na ponta do Francês antes do recesso da competição que acontece durante as férias de inverno na Europa. PSG, Rennes e Lyon, pela ordem, completam o grupo dos quatro primeiros.

O PSG, que tinha a chance de assumir a liderança com o empate do Lille, caiu por 2 a 0 diante do Nancy, fora de casa, enquanto o Rennes, também longe de seus domínios, foi derrotado por 1 a 0 pelo Caen.

Outros resultados da 19.ª rodada: Lorient 0 x 0 Montpellier (na terça-feira), Arles 0 x 0 Nice, Monaco 2 x 1 Sochaux, Valenciennes 2 x 1 Toulouse. Ainda nesta quarta, o Bordeaux receberá o Lens no confronto que fechará a rodada.