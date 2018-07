Lille tenta manter disputa com PSG e Monaco

O modesto Lille é um convidado inesperado para a festa que estava reservada aos milionários Paris Saint-Germain e Monaco na disputa pelo título francês. Neste domingo, a equipe, que está na segunda colocação, joga fora de casa contra o Bordeaux para continuar importunando os gigantes.

Um dos responsáveis por esse desempenho surpreendente é o goleiro Enyeama, que está há 1.035 minutos – ou 11 jogos – sem levar gols. O arqueiro, que também é titular da Nigéria, está próximo de bater o recorde de Gaëtan Huard, que ficou 1.176 minutos, pouco mais de 13 jogos, sem tomar gols na temporada 1992/1993 pelo Bordeaux, o mesmo adversário de hoje.

Com isso, o jogo se tornou importante também para a história do futebol francês. Para motivar os jogadores do Bordeaux, o técnico Francis Gillot está utilizando como argumento a manutenção do recorde nas mãos do antigo ídolo. "Temos de manter vivo o recorde de Huard. É importante para a nossa história", diz o treinador.

Para bater o recorde, Enyeama teria de passar ileso contra o Bordeaux, na próxima partida, no jogo seguinte (Bastia) e também por 52 minutos no duelo contra o PSG de Ibrahimovic – esse seria o desafio maior.

O Monaco, que está em terceiro com um ponto de desvantagem para o Lille, recebe o Ajaccio e espera poder escalar Falcao Garcia, que está recuperado de uma lesão muscular. "Ele deve jogar, mas não quero correr riscos de uma nova lesão. Precisamos ter certeza de sua recuperação", disse o técnico Claudio Ranieri.