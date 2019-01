Lille vence fora de casa e abre vantagem na vice-liderança do Francês

Embora o Paris Saint-Germain esteja disparado na liderança do Campeonato Francês, o torneio ainda reserva algumas emoções. E na briga pela segunda posição, o Lille abriu vantagem ao triunfar nesta sexta-feira, fora de casa. Assim, se aproveitou muito bem do tropeço do Lyon.

O Lille superou o Caen (16º colocado, com 18 pontos) por 3 a 1, com gols marcados pelo marfinense Nicolas Pépé, pelo português Rafael Leão, ambos no primeiro tempo, e pelo brasileiro Luiz Araújo, nos acréscimos da etapa final, quando também foi vazado, pelo chadiano Rodrigue Ninga. O gol de Pépé foi o seu 13ª nesta edição do Francês, o que o leva a dividir a artilharia da competição com o astro Mbappé, do Paris Saint-Germain.

O triunfo levou o Lille aos 37 pontos, a dez do PSG, que tem três jogos a menos na tabela do Francês. Já a vantagem para o Lyon, que fez um duelo a menos, chegou aos quatro pontos após o empate do clube, em casa, com o Reims por 1 a 1. O time tem oscilado quando atua como mandante, com apenas quatro triunfos nos últimos nove jogos que disputou nessa condição.

O resultado poderia até ter sido pior, pois o argentino Pablo Chavarría colocou o sétimo colocado do Francês, com 27 pontos, em vantagem aos 34 minutos do primeiro tempo. Mas o burquino Bertrand Traoré marcou o gol de empate para o Lyon, aos 25 minutos da segunda etapa.

Folgado na ponta do Francês, o PSG foi surpreendentemente eliminado da Copa da Liga Francesa, quarta-feira, pelo Guingamp. Assim, buscará a reabilitação diante do Amiense, como visitante, neste sábado.