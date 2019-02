Lille vence lanterna fora de casa e ainda sonha com o título do Francês

O Lille se consolidou na vice-liderança do Campeonato Francês e abriu seis pontos de vantagem sobre o Lyon ao vencer o Guingamp por 2 a 0, neste domingo, fora de casa, pela 24ª rodada da competição.

Com 49 pontos, o Lille venceu com gols do português Rafael Leão e do francês Loic Rémy, e segue a 10 pontos de distância do líder Paris Saint-Germain. Já o Guingamp é o lanterna da competição, com apenas 14 pontos.

Já o Lyon visitou o Nice e perdeu por 1 a 0. Com isso, a equipe da casa acaba com uma invencibilidade de cinco jogos, com três vitórias e dois empates, do adversário na competição. Com esse resultado, o Nice chegou aos 37 pontos e está na 7ª colocação, enquanto o Lyon segue no terceiro lugar, com 43 pontos.

Já na briga entre dois aspirantes à classificação para a Liga Europa, o Rennes derrotou o Saint-Étienne or 3 a 0, com gols de Mbaye Niang, Hatem Ben Arfa e Adrien Hunou.