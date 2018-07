Lille vence Monaco e assume liderança na França

No triunfo deste domingo, o Lille abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo com Pierre-Alain Frau. O brasileiro Adriano empatou para o Monaco aos 12 minutos da etapa final, mas o polonês Ludovic Obraniak, aos 33 minutos, definiu a vitória do líder do Campeonato Francês.

O Bordeaux mostrou que pode lutar pelo título do Campeonato Francês ao derrotar o Arles-Avignon por 4 a 2, fora de casa. Anthony Modeste foi o grande destaque da equipe ao marcar três gols, aos 34 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, e aos 15 e aos 44 minutos da segunda etapa. O outro gol do Bordeaux na vitória sobre o lanterna foi marcado por Yoan Gouffran, aos 39 minutos.

Também neste domingo, o Lyon derrotou o Lens, vice-lanterna do Campeonato Francês, por 3 a 1, e assumiu a oitava colocação, com 22 pontos. Gomis fez dois gols e Lisandro López marcou o outro gol da equipe.