Lille vence o Nice por 2 a 0 e continua na liderança do Campeonato Francês

Após ver o Paris Saint-Germain vencer o Lens por 2 a 1 na rodada e assumir a liderança provisória do Campeonato Francês, o Lille entrou em campo neste sábado e fez a sua parte para se manter em primeiro lugar ao bater o Nice por 2 a 0, no estádio Pierre Mauroy, em Lille. Faltam três rodada para o término da competição. Os gols foram marcados por Yilmaz e Çelik.

Com a vitória, o Lille voltou a ultrapassar o Paris Saint-Germain e se mantém na liderança, com 76 pontos conquistados, um a mais que o time de Neymar e Mbappé. Já o Nice segue na nona colocação, com 46.

Jogando em casa, o Lille mandou na partida e não deu chances para o Nice, que terminou o jogo sem uma finalização sequer. Aos 12 minutos, Yilmaz recebeu de Jonathan David na entrada da área e bateu de chapa para abrir o placar.

A situação do Nice, que já era difícil, ficou ainda mais complicada quando Latomba recebeu o segundo cartão amarelo no começo da segunda etapa e foi expulso. Aos nove minutos, Çelik aproveitou sobra na entrada da área e acertou um belíssimo chute de primeira para fazer o segundo gol do Lille.

O Lille volta a campo pelo Campeonato Francês na próxima sexta-feira, quando visita o Lens, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens. O Paris Saint-Germain vai enfrentar o Rennes como visitante no domingo. No mesmo dia, o Nice recebe o Brest, no Allianz Riviera, em Nice.