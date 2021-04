Lille vira em batalha contra o Lyon, passa o PSG e volta ao topo na França

O Lille mostrou neste domingo que está pronto para acabar com o reinado do tricampeão Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Em uma bela batalha contra o Lyon, fora de casa, buscou a virada após sair perdendo por 2 a 0, fez 3 a 2 e reassumiu a liderança isolada restando quatro rodadas.

Com 35 minutos de jogo no estádio Groupama, em Lyon, o Lille perdia por dois gols de desvantagem e caia para a quarta colocação. Paris Saint-Germain e Mônaco haviam passado por jogarem antes e o Lyon também o ultrapassava com a vitória parcial. Slimani e Fonte, contra, tinham balançado as redes.

Nos acréscimos da primeira etapa, o turco Yilmaz iniciou o seu show particular ao fazer um gol importantíssimo para os visitantes. Ir para o descanso com apenas um atrás serviu para diminuir a pressão no Lille.

Destaque do Lyon nos últimos jogos, com gols e assistências, desta vez o meia Lucas Paquetá apareceu de maneira negativa. Não estava bem no jogo e ainda recuou uma bola errada que acabou resultando no empate. Yilmaz recebeu o "passe" e serviu David. Jogo empatado em falha gigante do brasileiro.

Lucas Paquetá estava rendendo abaixo do esperado e acabou substituído. O time da casa caiu ainda mais de rendimento com a sua saída e viu Yilmaz fechar o seu dia perfeito com o gol da virada. O turco definiu os 3 a 2 aos 40 minutos do segundo tempo.

O Lille subiu para 73 pontos, diante de 72 do Paris Saint-Germain e 71 do Mônaco, mas não tem mais confrontos com os melhores colocados. Na tabela de classificação, recebe Nice e Saint-Étienne e sai para encarar Lens e Angers.